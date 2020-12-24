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Лідерка Шотландії: Brexit суперечить волі шотландців, нам потрібна незалежність

Четвер, 24 грудня 2020, 18:49

Глава шотландського уряду Нікола Стерджен відреагувала на новину про досягнення торгової угоди між ЄС та Британією вимогою надати незалежність Шотландії. 

Про це вона написала у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Перш ніж почнеться метушня, варто пригадати, що Brexit відбувається проти волі шотландців. Немає жодної угоди, яка коли-небудь могла б компенсувати те, що забрав у нас Brexit. Для нас настав час окреслити власне майбутнє як незалежної, європейської нації", - заявила Стерджен.

Нагадаємо, нещодавні опитування громадської думки показали, що більшість людей в Шотландії підтримують набуття країною незалежності.

У травні в Шотландії відбудуться наступні парламентські вибори, і очікується, що Шотландська національна партія Стерджен вестиме активну кампанію за ще один референдум про незалежність.

На першому референдумі про незалежність Шотландії в 2014 році 55% проголосували проти відділення від Великої Британії.

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