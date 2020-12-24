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Лидер Шотландии: Brexit противоречит воле шотландцев, нам нужна независимость

Четверг, 24 декабря 2020, 18:49

Глава шотландского правительства Никола Стерджен отреагировала на новость о достижении торгового соглашения между ЕС и Британией требованием предоставить независимость Шотландии.

Об этом она написала в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Прежде чем начнется суета, стоит вспомнить, что Brexit происходит против воли шотландцев. Нет ни одной сделки, которая когда-либо могла бы компенсировать то, что забрал у нас Brexit. Для нас настало время определить собственное будущее как независимой, европейской нации", - заявила Стерджен.

Напомним, недавние опросы общественного мнения показали, что большинство людей в Шотландии поддерживают независимость.

В мае в Шотландии состоятся следующие парламентские выборы, и ожидается, что Шотландская национальная партия Стерджен будет вести активную кампанию за еще один референдум о независимости.

На первом референдуме о независимости Шотландии в 2014 году 55% ​​проголосовали против отделения от Великобритании.



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