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Білорусь анонсувала відповідь на санкції США

Четвер, 24 грудня 2020, 20:40

В МЗС Білорусі заявили, що відповідь на санкції США вже готова і скоро буде введена в дію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

У відомстві зазначили, що білоруська сторона взяла до відома інформацію про чергове рішення США про санкції щодо білоруських фізичних і юридичних осіб.

"Дії американських партнерів йдуть врозріз з раніше проголошеної ними ж політики залучення Білорусі у взаємодію і жодним чином не спрямовані на підтримку незалежності нашої країни" - йдеться у заяві.

В МЗС заявили, що інструмент санкцій контрпродуктивний.

"Разом з тим, відповідні заходи з нашого боку вже підготовлені і будуть введені в дію" - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 23 грудня США запровадили додаткові санкції проти фізичних і юридичних осіб, причетних до фальсифікації виборів у Білорусі.



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