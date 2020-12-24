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Беларусь анонсировала ответ на санкции США

Четверг, 24 декабря 2020, 20:40

В МИД Беларуси заявили, что ответ на санкции США уже готов и скоро будет введен в действие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

В ведомстве отметили, что белорусская сторона приняла к сведению информацию об очередном решении США о санкциях в отношении белорусских физических и юридических лиц.

"Действия американских партнеров идут вразрез с ранее провозглашенной ими же политики вовлечения Беларуси во взаимодействие и никоим образом не направлены на поддержку независимости нашей страны" - говорится в заявлении.

В МИД заявили, что инструмент санкций контрпродуктивен.

"Вместе с тем, ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие", - говорится в заявлении.

Напомним, 23 декабря США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к фальсификации выборов в Беларуси.



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