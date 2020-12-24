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У Британії другий день поспіль більше 39 тисяч нових випадків коронавірусу

Четвер, 24 грудня 2020, 20:37

У Великій Британії за минулу добу було зареєстровано 39 036 підтверджених випадків захворювання коронавірусом – це другий за величиною щоденний показник на сьогоднішній день.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Єдиним днем, який перевершив цю щоденну цифру, була середа, коли було підтверджено 39 237 нових випадків захворювання.

Однак важливо відзначити, що кількість тестів збільшилася за останній тиждень з приблизно 400 000 тестів на день до 500 000.

За минулу добу від коронавірусної хвороби померли 574 людини.

Кількість пацієнтів з COVID - 19 у лікарнях також знаходиться майже на найвищому рівні з початку пандемії.

Раніше повідомлялося, що уряд Британії вирішив поширити максимальний рівень карантинних обмежень на більшу кількість районів Англії, де виявили новий штам коронавірусу.

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу.

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