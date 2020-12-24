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В Британии второй день подряд более 39 тысяч новых случаев коронавируса

Четверг, 24 декабря 2020, 20:37

В Великобритании за прошедшие сутки было зарегистрировано 39 036 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – это второй по величине ежедневный показатель на сегодняшний день.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Единственным днем, который превзошел эту ежедневную цифру, была среда, когда было подтверждено 39 237 новых случаев заболевания.

Однако важно отметить, что количество тестов увеличилось за последнюю неделю с примерно 400 000 тестов в день до 500 000.

За минувшие сутки от коронавирусной болезни скончались 574 человека.

Количество пациентов с COVID-19 в больницах также находится почти на самом высоком уровне с начала пандемии.

Ранее сообщалось, что правительство Британии решило распространить максимальный уровень карантинных ограничений на большее количество районов Англии, где обнаружили новый штамм коронавируса.

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