Політв’язень Шумков повернувся до України

Політв'язень Кремля Олександр Шумков увечері 24 грудня перетнув український кордон.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова Денісової: "Шумков – на волі! Понад три роки він перебував у незаконному ув’язненні у виправній колонії в місті Торжок Тверської області. Майже весь термін ув’язнення його утримували у штрафному ізоляторі та загоні суворих умов тримання.

З колонії його було звільнено ще 23 грудня та переміщено до "центра временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области".

Деталі: У Шумкова закінчився термін ув'язнення в Росії. Наразі він перетнув українсько-російський кордон та прибув в автомобільний пункт пропуску "Бачівськ", де його зустріли рідні, представник Офісу Уповноваженого та представники територіальних органів військового управління ЗСУ.

Одразу ж Олександр вирушить до Херсона у військову частину, де служив до затримання.

Upd. Президент Володимир Зеленський зазначив, що повернення Шумкова на батьківщину до рідних і близьких саме напередодні Різдва – це ще одне підтвердження того, що добро та милосердя завжди перемагають насилля й зневіру.

Пряма мова Зеленського: "Україна завжди пам’ятає про своїх громадян, які були незаконно позбавлені волі в інших країнах. І ми будемо продовжувати боротьбу за їхнє звільнення, допоки останній полонений не повернеться додому й не обійме своїх рідних".

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