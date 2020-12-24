Політв’язень Шумков повернувся до України
Політв'язень Кремля Олександр Шумков увечері 24 грудня перетнув український кордон.
Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram
Пряма мова Денісової: "Шумков – на волі! Понад три роки він перебував у незаконному ув’язненні у виправній колонії в місті Торжок Тверської області. Майже весь термін ув’язнення його утримували у штрафному ізоляторі та загоні суворих умов тримання.
З колонії його було звільнено ще 23 грудня та переміщено до "центра временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области".
Деталі: У Шумкова закінчився термін ув'язнення в Росії. Наразі він перетнув українсько-російський кордон та прибув в автомобільний пункт пропуску "Бачівськ", де його зустріли рідні, представник Офісу Уповноваженого та представники територіальних органів військового управління ЗСУ.
Одразу ж Олександр вирушить до Херсона у військову частину, де служив до затримання.
Нагадаємо:
- 4 грудня 2018 грудня у Севському суді Брянської області РФ оголосили вирок херсонцю, українському військовослужбовцю Олександру Шумкову– його засудили до 4 років загального режиму.
- У російському СІЗО його тримали з серпня 2017 року за участь у "екстремістських організаціях" (у "Правому секторі") на території України.
- Рідні Олександра планували оскаржувати це рішення у апеляційному суді, щоб мати змогу звернутись до Європейського суду.
- У залі суду Олександр Шумков заявив, що нічого просити не буде. У СІЗО Шумков оголошував голодування.
- Пізніше стало відомо, що Шумкова відправили для подальшого відбування покарання у розпорядження управління федеральної служби виконання покарань Росії по Тверській області.