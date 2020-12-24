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Политзаключенный Шумков вернулся в Украину

Четверг, 24 декабря 2020, 20:51
Политзаключенный Шумков вернулся в Украину

Политзаключенный Кремля Александр Шумков вечером 24 декабря пересек украинскую границу.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь Денисовой: "Шумков - на свободе! Более трех лет он находился в незаконном заключении в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области. Почти весь срок заключения он содержался в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания.

Из колонии он был освобожден еще 23 декабря и перемещен в "центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области".

Детали: Сейчас он пересек российско-украинскую границу и прибыл в автомобильный пункт пропуска "Бачевск", где его встретили родные, представитель Офиса Уполномоченного и представители территориальных органов военного управления ВСУ.

Сразу же Александр отправится в Херсон в воинскую часть, где служил до задержания.

Upd. Президент Владимир Зеленский отметил, что возвращение Шумкова на родину к родным и близким как раз накануне Рождества - это еще одно подтверждение того, что добро и милосердие всегда побеждают насилие и уныние.

Прямая речь Зеленского: "Украина всегда помнит о своих гражданах, незаконно лишенных свободы в других странах. И мы будем продолжать борьбу за их освобождение, пока последний пленный не вернется домой и не обнимет своих родных".

Напомним:

  • 4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ объявили приговор херсонцу, украинскому военнослужащему Александру Шумкову– его приговорили к 4 годам общего режима.
  • В российском СИЗО его держали с августа 2017 года за участие в "экстремистских организациях" (в "Правом секторе") на территории Украины.
  • Родные Александра собирались обжаловать это решение в апелляционном суде, чтобы иметь возможность обратиться в Европейский суд.
  • В зале суда Александр Шумков заявил, что ничего просить не будет. В СИЗО Шумков объявлял голодовку.
  • Позднее стало известно, что Шумкова отправили для дальнейшего отбывания наказания в распоряжение управления федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области.

Украинская правда

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Темы: политзаключенныеРосcиятюрьма
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