Политзаключенный Шумков вернулся в Украину

Политзаключенный Кремля Александр Шумков вечером 24 декабря пересек украинскую границу.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь Денисовой: "Шумков - на свободе! Более трех лет он находился в незаконном заключении в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области. Почти весь срок заключения он содержался в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания.

Из колонии он был освобожден еще 23 декабря и перемещен в "центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области".

Детали: Сейчас он пересек российско-украинскую границу и прибыл в автомобильный пункт пропуска "Бачевск", где его встретили родные, представитель Офиса Уполномоченного и представители территориальных органов военного управления ВСУ.

Сразу же Александр отправится в Херсон в воинскую часть, где служил до задержания.

Upd. Президент Владимир Зеленский отметил, что возвращение Шумкова на родину к родным и близким как раз накануне Рождества - это еще одно подтверждение того, что добро и милосердие всегда побеждают насилие и уныние.

Прямая речь Зеленского: "Украина всегда помнит о своих гражданах, незаконно лишенных свободы в других странах. И мы будем продолжать борьбу за их освобождение, пока последний пленный не вернется домой и не обнимет своих родных".

Напомним: