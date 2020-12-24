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СБУ запобігла збуту фальшивих грошей на десятки мільйонів

Четвер, 24 грудня 2020, 21:32
СБУ запобігла збуту фальшивих грошей на десятки мільйонів

Служба безпеки викрила організоване угруповання, яке збувало на Київщині великі суми фальшивих грошей у національній та іноземній валютах.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що зловмисники могли завдати державі збитки на майже 20 мільйонів у гривневому еквіваленті.

Попередньо, до складу групи входило декілька мешканців Києва та області. Фігуранти займалися збутом підроблених купюр високої якості. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки. За висновками Нацбанку, реалізовані "підробки" мали відповідні захисні елементи для проходження контролю на спеціальних електронних пристроях, у тому числі в пунктах обміну валют.

Під час обшуків в будинках учасників банди вилучили купюри на суму майже 600 тисяч у гривневому еквіваленті, зброю та наркотики, а також посвідчення працівників органів влади та правоохоронних структур.

 

Українська правда
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