СБУ предотвратила сбыт фальшивых денег на десятки миллионов
Служба безопасности разоблачила организованную группировку, которая сбывала на Киевщине большие суммы фальшивых денег в национальной и иностранной валютах.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Отмечается, что злоумышленники могли нанести государству ущерб почти 20000000 в гривневом эквиваленте.
Предварительно, в состав группы входило несколько жителей Киева и области. Фигуранты занимались сбытом поддельных купюр высокого качества. Своих клиентов они подыскивали через личные связи.
По заключению Нацбанка, реализованные "подделки" имели соответствующие защитные элементы для прохождения контроля на специальных электронных устройствах, в том числе в пунктах обмена валют.
Во время обысков в домах участников банды изъяли купюры на сумму почти 600 000 в гривневом эквиваленте, оружие и наркотики, а также удостоверения работников органов власти и правоохранительных структур.