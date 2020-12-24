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СБУ предотвратила сбыт фальшивых денег на десятки миллионов

Четверг, 24 декабря 2020, 21:32
СБУ предотвратила сбыт фальшивых денег на десятки миллионов

Служба безопасности разоблачила организованную группировку, которая сбывала на Киевщине большие суммы фальшивых денег в национальной и иностранной валютах.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что злоумышленники могли нанести государству ущерб почти 20000000 в гривневом эквиваленте.

Предварительно, в состав группы входило несколько жителей Киева и области. Фигуранты занимались сбытом поддельных купюр высокого качества. Своих клиентов они подыскивали через личные связи.

По заключению Нацбанка, реализованные "подделки" имели соответствующие защитные элементы для прохождения контроля на специальных электронных устройствах, в том числе в пунктах обмена валют.

Во время обысков в домах участников банды изъяли купюры на сумму почти 600 000 в гривневом эквиваленте, оружие и наркотики, а также удостоверения работников органов власти и правоохранительных структур.

 

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