Київрада ухвалила бюджет на наступний рік

Депутати Київради схвалили бюджет столиці на 2021 рік, а також Програму економічного та соціального розвитку столиці на 2021-2023 роки.

Джерело: КМДА

Деталі: Бюджет підтримали 74 депутати. Доходи очікують в сумі майже 60,5 млрд грн, а видатки – близько 57,8 млрд.

Найбільше коштів місто спрямує на освіту, транспорт та дорожнє господарство, охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство, соціальний захист.

Основним напрямом фінансування є сфера освіти – на неї виділили 24,7 млрд грн – 43% від видатків.

На транспорт та дорожнє господарство запланували 8,7 млрд грн або 15% бюджету міста. На охорону здоров’я – майже 6,2 млрд грн, соціальний захист – 5,1 млрд грн, ЖКГ – майже 3,8 млрд грн, культуру і мистецтво – близько 1,6 млрд грн, фізичну культуру і спорт – майже 1,3 млрд грн, обслуговування місцевого боргу – 415,5 млн грн, будівництво – 235,2 млн грн.

Зменшення видатків на медицину порівняно з попередніми роками мер Києва Віталій Кличко пояснив тим, що з квітня, згідно з реформою, медзаклади столиці фінансуються Національної службою здоров’я, тобто лікарні фінансує безпосередньо держава.

Очікується, що дохідна частина бюджету буде сформована за рахунок наступних надходжень: ПДФО – 27,6 млрд грн, місцеві податки – 13,8 млрд грн, трансферти – 7,5 млрд грн, акцизний податок – 2 млрд грн, кошти від продажу землі – майже 850 млн грн, інші надходження – 8,2 млрд грн.

Зокрема, бюджетом столиці передбачене підвищення заробітної плати для працівників бюджетної сфери на 30%, працівникам житлово-комунального господарства – на 12%.