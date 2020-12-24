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Киевсовет принял бюджет на следующий год

Четверг, 24 декабря 2020, 22:17
Киевсовет принял бюджет на следующий год

Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2021, а также Программу экономического и социального развития столицы на 2021-2023 годы.

Источник: КМДА

Детали: Бюджет поддержали 74 депутата. Доходы ожидают в сумме почти 60,5 млрд грн, а расходы - около 57,8 млрд.

Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту.

Основным направлением финансирования является сфера образования - на нее выделили 24,7 млрд грн - 43% от расходов.

На транспорт и дорожное хозяйство запланировали 8,7 млрд грн или 15% бюджета города. На здравоохранение - почти 6,2 млрд грн, социальную защиту – 5,1 млрд грн, ЖКХ - почти 3,8 млрд грн, культуру и искусство - около 1,6 млрд грн, физическую культуру и спорт - почти 1,3 млрд грн, обслуживание местного долга – 415,5 млн грн, строительство – 235,2 млн грн.

Уменьшение расходов на медицину по сравнению с предыдущими годами мэр Киева Виталий Кличко объяснил тем, что с апреля, согласно реформе, медучреждения столицы финансируются Национальной службой здоровья, то есть больницы финансирует непосредственно государство.

Ожидается, что доходная часть бюджета будет сформирована за счет следующих поступлений: НДФЛ – 27,6 млрд грн, местные налоги – 13,8 млрд грн, трансферты – 7,5 млрд грн, акцизный налог - 2 млрд грн, средства от продажи земли - почти 850 млн грн, другие поступления – 8,2 млрд грн.

В частности, бюджетом столицы предусмотрено повышение заработной платы для работников бюджетной сферы на 30%, работникам жилищно-коммунального хозяйства - на 12%.

Украинская правда
Темы: КиевбюджетВиталий КличкоКГГА
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