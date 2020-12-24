Синоптики обіцяють сніг та дощ в останні дні року

На сході України 25 грудня значний сніг та мокрий сніг, на решті території дощ, вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7 ° тепла, у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: У східній та північно-східній частині країни значний сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вночі 1-6° морозу, на крайньому сході 7-12° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. На решті території вночі помірний дощ, місцями з мокрим снігом, вдень невеликий дощ; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7 ° тепла, на півдні 7-12°. Вітер південно-західний та південно-східний, 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях пориви 15-20 м/с".

У Києві 25 грудня вночі помірний, вдень невеликий дощ. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла. На Київщині вночі помірний дощ, місцями з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Згідно з прогнозом на 26-27 грудня, у східних областях, південній частині, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та в Карпатах дощ та мокрий сніг, на сході країни вночі місцями значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на решті території, а вдень 27 грудня в більшості областей України без істотних опадів.

В Україні, крім західних та південних областей, місцями ожеледиця. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі 27 грудня 1-6° морозу, в Карпатах до 9°); на півдні країни вдень 2-7° тепла.

На Київщині 26-27 грудня без істотних опадів. Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі 27 грудня 1-6° морозу).

Синоптики прогнозують 28 грудня вночі на Правобережжі мокрий сніг, вдень в Україні, крім південно-східної частини, переважно дощ, температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні та в Закарпатті вночі 1-5° тепла, вдень 6-11° тепла, на півдні Одещини до 13°.

29 грудня без опадів, лише на Закарпатті та Львівщині дощ, температура вночі 0-6° тепла, вдень 4-10°, на півдні до 14° тепла, у східних областях вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

У столичному регіоні 28 грудня вночі мокрий сніг, вдень невеликий дощ, температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла. 29 грудня без опадів, температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

Згідно з орієнтовним прогнозом, 30-31 грудня без опадів (лише у західних областях 31 грудня невеликий дощ, вночі з мокрим снігом); температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини місцями 8-12°.

1-3 січня часом невеликий сніг (вдень на заході з дощем), у східній та південній частині переважно без опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, вдень на заході на півдні до 6° тепла.