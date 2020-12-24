Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики обещают снег и дождь в последние дни

Четверг, 24 декабря 2020, 22:40
Синоптики обещают снег и дождь в последние дни

На востоке Украины завтра значительный снег и мокрый снег, на остальной территории дождь, ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​2-7° тепла, в восточных областях ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: "В восточной и северо-восточной части страны значительный снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; температура ночью 1-6° мороза, на крайнем востоке 7-12° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла. На остальной территории ночью умеренный дождь, местами с мокрым снегом, днем ​​небольшой дождь; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​2-7° тепла, на юге 7-12°. Ветер юго-западный и юго- восточный, 7-12 м/с, в восточных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/с".

В Киеве 25 декабря ночью умеренный, днем ​​небольшой дождь. Температура ночью 1-3 ° тепла, днем ​​4-6 ° тепла. На Киевщине ночью умеренный дождь, местами с мокрым снегом, днем ​​небольшой дождь. Температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем ​​2-7 ° тепла. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Согласно прогнозу на 26-27 декабря, в восточных областях, южной части, на Кировоградщине, Днепропетровщине и в Карпатах дождь и мокрый снег, на востоке страны ночью местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на остальной территории, а днем ​​27 декабря в большинстве областей Украины без существенных осадков.

В Украине, кроме западных и южных областей, местами гололедица.

Ветер западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем ​​от 2 ° мороза до 3 ° тепла (ночью 27 декабря 1-6 ° мороза, в Карпатах до 9 °); на юге страны днем ​​2-7 ° тепла.

На Киевщине 26-27 декабря без существенных осадков. Ветер западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем ​​от 2 ° мороза до 3 ° тепла (ночью 27 декабря 1-6 ° мороза).

Синоптики прогнозируют 28 декабря ночью на Правобережье мокрый снег, днем ​​в Украине, кроме юго-восточной части, преимущественно дождь, температура ночью 0-5 ° мороза, днем ​​1-6 ° тепла, на крайнем юге и в Закарпатье ночью 1-5 ° тепла, днем ​​6-11 ° тепла, на юге Одесчины до 13°.

29 декабря без осадков, только на Закарпатье и Львовщине дождь, температура ночью 0-6° тепла, днем ​​4-10°, на юге до 14° тепла, в восточных областях ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​0-5 ° тепла.

В столичном регионе 28 декабря ночью мокрый снег, днем ​​небольшой дождь, температура ночью 0-5 ° мороза, днем ​​1-6 ° тепла. 29 декабря без осадков, температура ночью 0-5 ° тепла, днем ​​4-9 °.

Согласно ориентировочному прогнозу, 30-31 декабря без осадков (только в западных областях 31 декабря небольшой дождь, ночью с мокрым снегом); температура ночью около 0 °, днем ​​1-6 ° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесчины местами 8-12 °.

1-3 января временами небольшой снег (днем на западе с дождем), в восточной и южной части преимущественно без осадков; температура ночью 0-5 ° мороза, днем ​​от 2 ° мороза до 3 ° тепла, днем ​​на западе и юге до 6 ° тепла.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
Все новости...
Реклама: