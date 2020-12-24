Синоптики обещают снег и дождь в последние дни

На востоке Украины завтра значительный снег и мокрый снег, на остальной территории дождь, ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​2-7° тепла, в восточных областях ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: "В восточной и северо-восточной части страны значительный снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; температура ночью 1-6° мороза, на крайнем востоке 7-12° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла. На остальной территории ночью умеренный дождь, местами с мокрым снегом, днем ​​небольшой дождь; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​2-7° тепла, на юге 7-12°. Ветер юго-западный и юго- восточный, 7-12 м/с, в восточных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/с".

В Киеве 25 декабря ночью умеренный, днем ​​небольшой дождь. Температура ночью 1-3 ° тепла, днем ​​4-6 ° тепла. На Киевщине ночью умеренный дождь, местами с мокрым снегом, днем ​​небольшой дождь. Температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем ​​2-7 ° тепла. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Согласно прогнозу на 26-27 декабря, в восточных областях, южной части, на Кировоградщине, Днепропетровщине и в Карпатах дождь и мокрый снег, на востоке страны ночью местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на остальной территории, а днем ​​27 декабря в большинстве областей Украины без существенных осадков.

В Украине, кроме западных и южных областей, местами гололедица.

Ветер западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем ​​от 2 ° мороза до 3 ° тепла (ночью 27 декабря 1-6 ° мороза, в Карпатах до 9 °); на юге страны днем ​​2-7 ° тепла.

На Киевщине 26-27 декабря без существенных осадков. Ветер западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем ​​от 2 ° мороза до 3 ° тепла (ночью 27 декабря 1-6 ° мороза).

Синоптики прогнозируют 28 декабря ночью на Правобережье мокрый снег, днем ​​в Украине, кроме юго-восточной части, преимущественно дождь, температура ночью 0-5 ° мороза, днем ​​1-6 ° тепла, на крайнем юге и в Закарпатье ночью 1-5 ° тепла, днем ​​6-11 ° тепла, на юге Одесчины до 13°.

29 декабря без осадков, только на Закарпатье и Львовщине дождь, температура ночью 0-6° тепла, днем ​​4-10°, на юге до 14° тепла, в восточных областях ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​0-5 ° тепла.

В столичном регионе 28 декабря ночью мокрый снег, днем ​​небольшой дождь, температура ночью 0-5 ° мороза, днем ​​1-6 ° тепла. 29 декабря без осадков, температура ночью 0-5 ° тепла, днем ​​4-9 °.

Согласно ориентировочному прогнозу, 30-31 декабря без осадков (только в западных областях 31 декабря небольшой дождь, ночью с мокрым снегом); температура ночью около 0 °, днем ​​1-6 ° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесчины местами 8-12 °.

1-3 января временами небольшой снег (днем на западе с дождем), в восточной и южной части преимущественно без осадков; температура ночью 0-5 ° мороза, днем ​​от 2 ° мороза до 3 ° тепла, днем ​​на западе и юге до 6 ° тепла.