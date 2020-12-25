Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сербія розпочала вакцинацію від COVID-19

П'ятниця, 25 грудня 2020, 00:22
Сербія розпочала вакцинацію від COVID-19

У Сербії почали кампанію з вакцинації населення від коронавірусу. Першими щеплення отримали урядовці.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Зокрема, вакцину ввели прем’єр-міністру Ані Брнабич. Окрім того, щеплення отримала міністр праці та соціальної політики Дарія Кисич-Тепавчевич. Остання якраз і є відповідальною в країні за боротьбу із коронавірусом. 

"Я хочу особисто продемонструвати, що вакцина безпечна", – сказала очільниця міністерства.

Зазначається, що перша партія (4,8 тисяч) вакцин від компаній Pfizer та BioNTech прибула до Сербії у вівторок. Першими щеплення планують зробити мешканцям будинків для людей похилого віку. 

Нагадаємо: 

  • За словами президента Сербії Александара Вучича, масова вакцинація населення має початись у середині січня, якщо дози препарату будуть доставляти вчасно. До кінця січня планується вакцинувати 1 мільйон громадян. 
  • За час пандемії в країни виявили близько 316 тисяч випадків коронавірусу, а за минулу добу хворих стало більше на 4 тисячі осіб.

Теми: Сербіякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Усі новини...
Сербія
США запровадили санкції проти топ-посадовця Сербії, який вважається "людиною Москви"
Хорватія звинувачує Сербію у спробі присвоїти частину національних письменників
Сина президента Сербії в Косово змусили зняти футболку з провокаційним написом
Останні новини
12:21
Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 2 загиблих і 11 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
Усі новини...
Реклама: