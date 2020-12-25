Сербія розпочала вакцинацію від COVID-19
П'ятниця, 25 грудня 2020, 01:22
У Сербії почали кампанію з вакцинації населення від коронавірусу. Першими щеплення отримали урядовці.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Зокрема, вакцину ввели прем’єр-міністру Ані Брнабич. Окрім того, щеплення отримала міністр праці та соціальної політики Дарія Кисич-Тепавчевич. Остання якраз і є відповідальною в країні за боротьбу із коронавірусом.
"Я хочу особисто продемонструвати, що вакцина безпечна", – сказала очільниця міністерства.
Зазначається, що перша партія (4,8 тисяч) вакцин від компаній Pfizer та BioNTech прибула до Сербії у вівторок. Першими щеплення планують зробити мешканцям будинків для людей похилого віку.
Нагадаємо:
- За словами президента Сербії Александара Вучича, масова вакцинація населення має початись у середині січня, якщо дози препарату будуть доставляти вчасно. До кінця січня планується вакцинувати 1 мільйон громадян.
- За час пандемії в країни виявили близько 316 тисяч випадків коронавірусу, а за минулу добу хворих стало більше на 49 осіб.