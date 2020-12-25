Сербія розпочала вакцинацію від COVID-19

У Сербії почали кампанію з вакцинації населення від коронавірусу. Першими щеплення отримали урядовці.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Зокрема, вакцину ввели прем’єр-міністру Ані Брнабич. Окрім того, щеплення отримала міністр праці та соціальної політики Дарія Кисич-Тепавчевич. Остання якраз і є відповідальною в країні за боротьбу із коронавірусом.

"Я хочу особисто продемонструвати, що вакцина безпечна", – сказала очільниця міністерства.

Зазначається, що перша партія (4,8 тисяч) вакцин від компаній Pfizer та BioNTech прибула до Сербії у вівторок. Першими щеплення планують зробити мешканцям будинків для людей похилого віку.

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