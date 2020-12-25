Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Сербія розпочала вакцинацію від COVID-19

П'ятниця, 25 грудня 2020, 01:22

У Сербії почали кампанію з вакцинації населення від коронавірусу. Першими щеплення отримали урядовці.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Зокрема, вакцину ввели прем’єр-міністру Ані Брнабич. Окрім того, щеплення отримала міністр праці та соціальної політики Дарія Кисич-Тепавчевич. Остання якраз і є відповідальною в країні за боротьбу із коронавірусом. 

"Я хочу особисто продемонструвати, що вакцина безпечна", – сказала очільниця міністерства.

Зазначається, що перша партія (4,8 тисяч) вакцин від компаній Pfizer та BioNTech прибула до Сербії у вівторок. Першими щеплення планують зробити мешканцям будинків для людей похилого віку. 

Нагадаємо: 

  • За словами президента Сербії Александара Вучича, масова вакцинація населення має початись у середині січня, якщо дози препарату будуть доставляти вчасно. До кінця січня планується вакцинувати 1 мільйон громадян. 
  • За час пандемії в країни виявили близько 316 тисяч випадків коронавірусу, а за минулу добу хворих стало більше на 49 осіб.

Теми: Сербіякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 24 грудня: справа Татарова, маніпуляція в ОП

У комітеті Ради пояснили, чому відмовилися розбиратися із кнопкодавством за Шкарлета

МОЗ оновило перелік "червоних" країн – до нього увійшли Британія та Німеччина

ЄС і Британія після року переговорів узгодили умови торгівлі після Brexit

Регулятор підвищив тарифи на виробництво тепла для населення на 2021 рік

відеоДетективи НАБУ вполювали суддю Вовка і вручили повістку

Усі новини...
Сербія
Сербія передумала висилати посла Чорногорії
Сербія і Чорногорія оголосили про взаємну висилку послів
Коронавірус: Сербія посилює карантин
Останні новини
01:22
Сербія розпочала вакцинацію від COVID-19
00:41
Суд ЄС визнав незаконними санкції Ради Європи проти Азарова
23:58
Навальний впевнений, що ФСБ знала про його розмову з "отруйником", але приховала від Путіна
23:40
Синоптики обіцяють сніг та дощ в останні дні року
23:17
Київрада ухвалила бюджет на наступний рік
22:58
В Італії число випадків коронавірусу перевищило 2 мільйони
22:32
фотоСБУ запобігла збуту фальшивих грошей на десятки мільйонів
22:05
Новини економіки: облгази Фірташа оштрафували, тариф на виробництво тепла зросте
21:51
фото, відео, оновленоПолітв’язень Шумков повернувся до України
21:37
У Британії другий день поспіль більше 39 тисяч нових випадків коронавірусу
Усі новини...