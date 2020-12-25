Сербия начала вакцинацию от COVID-19
Пятница, 25 декабря 2020, 01:22
В Сербию начали кампанию вакцинации населения от коронавируса. Первыми прививки получили члены правительства .
Источник: "Укринформ"
Детали: В частности, вакцину ввели премьер-министру Ане Брнабич. Кроме того, прививку получила министр труда и социальной политики Дария Кисич-Тепавчевич. Последняя как раз и является ответственной в стране за борьбу с коронавирусом.
"Я хочу лично продемонстрировать, что вакцина безопасна", – сказала руководитель министерства.
Отмечается, что первая партия (4,8 тысяч) вакцин от компаний Pfizer и BioNTech прибыла в Сербию во вторник. Первыми прививки планируют сделать жителям домов престарелых.
Напомним:
- По словам президента Сербии Александара Вучич, массовая вакцинация населения должна начаться в середине января, если дозы будут доставлять вовремя. До конца января планируется вакцинировать 1 миллион граждан.
- За время пандемии в страны обнаружили около 316 тысяч случаев коронавируса, а за прошедшие сутки больных стало больше на 49 человек.