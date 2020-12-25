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Сербия начала вакцинацию от COVID-19

Пятница, 25 декабря 2020, 01:22

В Сербию начали кампанию вакцинации населения от коронавируса. Первыми прививки получили члены правительства .

Источник: "Укринформ"

Детали: В частности, вакцину ввели премьер-министру Ане Брнабич. Кроме того, прививку получила министр труда и социальной политики Дария Кисич-Тепавчевич. Последняя как раз и является ответственной в стране за борьбу с коронавирусом.

"Я хочу лично продемонстрировать, что вакцина безопасна", – сказала руководитель министерства.

Отмечается, что первая партия (4,8 тысяч) вакцин от компаний Pfizer и BioNTech прибыла в Сербию во вторник. Первыми прививки планируют сделать жителям домов престарелых.

Напомним:

  • По словам президента Сербии Александара Вучич, массовая вакцинация населения должна начаться в середине января, если дозы будут доставлять вовремя. До конца января планируется вакцинировать 1 миллион граждан.
  • За время пандемии в страны обнаружили около 316 тысяч случаев коронавируса, а за прошедшие сутки больных стало больше на 49 человек.

Темы: Сербиякоронавирус


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