Сербия начала вакцинацию от COVID-19

В Сербию начали кампанию вакцинации населения от коронавируса. Первыми прививки получили члены правительства .

Источник: "Укринформ"

Детали: В частности, вакцину ввели премьер-министру Ане Брнабич. Кроме того, прививку получила министр труда и социальной политики Дария Кисич-Тепавчевич. Последняя как раз и является ответственной в стране за борьбу с коронавирусом.

"Я хочу лично продемонстрировать, что вакцина безопасна", – сказала руководитель министерства.

Отмечается, что первая партия (4,8 тысяч) вакцин от компаний Pfizer и BioNTech прибыла в Сербию во вторник. Первыми прививки планируют сделать жителям домов престарелых.

Напомним: