Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ядерним авіаносцем США вперше командуватиме жінка

П'ятниця, 25 грудня 2020, 02:43
Фото: ВМС США

Вперше в історії США командувачем ядерного авіаносця стане жінка – капітан Емі Бауерншмідт. Мова йде про есмінець ВМС "Авраам Лінкольн".

Джерело: "Голос Америки

Деталі: Бауерншмідт має спеціальність пілота гелікоптера. У 1994 році вона закінчила Академію ВМС США. Випускниці того року стали першими жінками, які почали служити на бойових кораблях та літаках. Наразі Бауерншмідт  має більше 3 тисяч годин польотів на гелікоптерах ВМС США. 

Раніше вона служила виконавчим офіцером вказаного авіаносця. 

"Для мене надзвичайна честь, що мене обрали. Мені подобається керувати матросами і я сприймаю цю відповідальність дуже серйозно", – заявила Бауерншмідт.

Зазначається, що на авіаносці служить близько 5 тисяч військових. 

Українська правда
Теми: США


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 24 грудня: справа Татарова, маніпуляція в ОП

У комітеті Ради пояснили, чому відмовилися розбиратися із кнопкодавством за Шкарлета

МОЗ оновило перелік "червоних" країн – до нього увійшли Британія та Німеччина

ЄС і Британія після року переговорів узгодили умови торгівлі після Brexit

Регулятор підвищив тарифи на виробництво тепла для населення на 2021 рік

відеоДетективи НАБУ вполювали суддю Вовка і вручили повістку

Усі новини...
США
SpaceX показала повне відео невдалої посадки Starship
США про Навального й Путіна: Конспірологічні теорії – спосіб відвернути увагу
Трамп помилував Манафорта
Останні новини
02:43
Ядерним авіаносцем США вперше командуватиме жінка
01:55
Україна блокуватиме будівництво установки для опріснення води в Криму – МЗС
01:22
Сербія розпочала вакцинацію від COVID-19
00:41
Суд ЄС визнав незаконними санкції Ради Європи проти Азарова
23:58
Навальний впевнений, що ФСБ знала про його розмову з "отруйником", але приховала від Путіна
23:40
Синоптики обіцяють сніг та дощ в останні дні року
23:17
Київрада ухвалила бюджет на наступний рік
22:58
В Італії число випадків коронавірусу перевищило 2 мільйони
22:32
фотоСБУ запобігла збуту фальшивих грошей на десятки мільйонів
22:05
Новини економіки: облгази Фірташа оштрафували, тариф на виробництво тепла зросте
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!