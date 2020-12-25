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Ядерним авіаносцем США вперше командуватиме жінка

П'ятниця, 25 грудня 2020, 01:43
Ядерним авіаносцем США вперше командуватиме жінка
Фото: ВМС США

Вперше в історії США командувачем ядерного авіаносця стане жінка – капітан Емі Бауерншмідт. Мова йде про корабель ВМС "Авраам Лінкольн".

Джерело: "Голос Америки

Деталі: Бауерншмідт має спеціальність пілота гелікоптера. У 1994 році вона закінчила Академію ВМС США. Випускниці того року стали першими жінками, які почали служити на бойових кораблях та літаках. Наразі Бауерншмідт  має більше 3 тисяч годин польотів на гелікоптерах ВМС США. 

Раніше вона служила виконавчим офіцером вказаного авіаносця. 

"Для мене надзвичайна честь, що мене обрали. Мені подобається керувати матросами і я сприймаю цю відповідальність дуже серйозно", – заявила Бауерншмідт.

Зазначається, що на авіаносці служить близько 5 тисяч військових. 

Українська правда

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Теми: США
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