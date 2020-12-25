Ядерним авіаносцем США вперше командуватиме жінка

Вперше в історії США командувачем ядерного авіаносця стане жінка – капітан Емі Бауерншмідт. Мова йде про есмінець ВМС "Авраам Лінкольн".

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Бауерншмідт має спеціальність пілота гелікоптера. У 1994 році вона закінчила Академію ВМС США. Випускниці того року стали першими жінками, які почали служити на бойових кораблях та літаках. Наразі Бауерншмідт має більше 3 тисяч годин польотів на гелікоптерах ВМС США.

Раніше вона служила виконавчим офіцером вказаного авіаносця.

"Для мене надзвичайна честь, що мене обрали. Мені подобається керувати матросами і я сприймаю цю відповідальність дуже серйозно", – заявила Бауерншмідт.

Зазначається, що на авіаносці служить близько 5 тисяч військових.