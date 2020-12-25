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Ядерным авианосцем США впервые будет командовать женщина

Пятница, 25 декабря 2020, 01:43
Ядерным авианосцем США впервые будет командовать женщина
Фото: ВМС США

Впервые в истории США командующим ядерного авианосца станет женщина – капитан Эми Бауэрншмидт. Речь идет о корабле ВМС "Авраам Линкольн".

Источник: "Голос Америки"

Детали: Бауэрншмидт имеет специальность пилота вертолета. В 1994 году она закончила Академию ВМС США. Выпускницы того года стали первыми женщинами, которые начали служить на боевых кораблях и самолетах. Сейчас Бауэрншмидт имеет более 3 тысяч часов полетов на вертолетах ВМС США.

Ранее она служила исполнительным офицером указанного авианосца.

"Для меня чрезвычайная честь, что меня выбрали. Мне нравится управлять матросами и я воспринимаю эту ответственность очень серьезно", – заявила она.

Отмечается, что на авианосце служит около 5000 военных.

Темы: США
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