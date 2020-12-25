Більше 40% померлих від коронавірусу в Австрії – мешканці будинків для літніх людей
П'ятниця, 25 грудня 2020, 05:05
Близько 42% летальних випадків від коронавірусу в Австрії прийшлось на мешканців будинків для літніх людей.
Джерело: МОЗ Австрії, цитує "Укрінформ"
Деталі: Зазначається, що станом на 20 грудня в Австрії від COVID-19 померла 5351 людина, з них 2238 проживали у будинках для літніх людей.
Окрім того, повідомляється, що коронавірусом було інфіковано понад 13,7 тисяч мешканців цих будинків. Наразі хворіють близько 3 тисяч осіб. Підхопили хворобу ще 8 тисяч персоналу цих закладів.
Відомо, що всі працівники будинків для літніх людей зобов’язані носити маску класу FFP2 та двічі на тиждень здавати тест на COVID-19. Водночас, мешканці закладів також можуть двічі на тиждень перевіритись на коронавірус.
Нагадаємо:
- Загалом в Австрії коронавірусом заразилися понад 347 тисяч осіб, померли 5745 хворих.