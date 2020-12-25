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Більше 40% померлих від коронавірусу в Австрії – мешканці будинків для літніх людей

П'ятниця, 25 грудня 2020, 04:05

Близько 42% летальних випадків від коронавірусу в Австрії прийшлось на мешканців будинків для літніх людей.

Джерело: МОЗ Австрії, цитує "Укрінформ

Деталі: Зазначається, що станом на 20 грудня в Австрії від COVID-19 померла 5351 людина, з них 2238 проживали у будинках для літніх людей.

Окрім того, повідомляється, що коронавірусом було інфіковано понад 13,7 тисяч мешканців цих будинків. Наразі хворіють близько 3 тисяч осіб. Підхопили хворобу ще 8 тисяч персоналу цих закладів. 

Відомо, що  всі працівники будинків для літніх людей зобов’язані носити маску класу FFP2 та двічі на тиждень здавати тест на COVID-19. Водночас, мешканці закладів також можуть двічі на тиждень перевіритись на коронавірус. 

Нагадаємо:

  • Загалом в Австрії коронавірусом заразилися понад 347 тисяч осіб, померли 5745 хворих. 

Теми: Австріякоронавірус
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