Більше 40% померлих від коронавірусу в Австрії – мешканці будинків для літніх людей

Близько 42% летальних випадків від коронавірусу в Австрії прийшлось на мешканців будинків для літніх людей.

Джерело: МОЗ Австрії, цитує "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що станом на 20 грудня в Австрії від COVID-19 померла 5351 людина, з них 2238 проживали у будинках для літніх людей.

Окрім того, повідомляється, що коронавірусом було інфіковано понад 13,7 тисяч мешканців цих будинків. Наразі хворіють близько 3 тисяч осіб. Підхопили хворобу ще 8 тисяч персоналу цих закладів.

Відомо, що всі працівники будинків для літніх людей зобов’язані носити маску класу FFP2 та двічі на тиждень здавати тест на COVID-19. Водночас, мешканці закладів також можуть двічі на тиждень перевіритись на коронавірус.

Нагадаємо: