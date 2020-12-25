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Более 40% умерших от коронавируса в Австрии – жителей домов престарелых

Пятница, 25 декабря 2020, 04:05

Около 42% летальных исходов от коронавируса в Австрии пришлось на жителей домов престарелых.

Источник: Минздрав Австрии, цитирует "Укринформ"

Детали: Отмечается, что по состоянию на 20 декабря в Австрии от COVID-19 умер 5351 человек, из них 2238 проживали в домах престарелых.

Кроме того, сообщается, что коронавирусом было инфицировано более 13,7 тысяч жителей этих домов. Сейчас болеют около 3 тысяч человек. Подхватили болезнь еще около 8 тысяч персонала этих учреждений.

Известно, что все работники домов престарелых обязаны носить маску класса FFP2 и дважды в неделю сдавать тест на COVID-19. В то же время, жители заведений также могут дважды в неделю провериться на коронавирус.

Напомним:

  • Всего в Австрии коронавируса заразились более 347 тысяч человек, умерли 5745 больных.

Темы: Австриякоронавирус
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