Более 40% умерших от коронавируса в Австрии – жителей домов престарелых

Около 42% летальных исходов от коронавируса в Австрии пришлось на жителей домов престарелых.

Источник: Минздрав Австрии, цитирует "Укринформ"

Детали: Отмечается, что по состоянию на 20 декабря в Австрии от COVID-19 умер 5351 человек, из них 2238 проживали в домах престарелых.

Кроме того, сообщается, что коронавирусом было инфицировано более 13,7 тысяч жителей этих домов. Сейчас болеют около 3 тысяч человек. Подхватили болезнь еще около 8 тысяч персонала этих учреждений.

Известно, что все работники домов престарелых обязаны носить маску класса FFP2 и дважды в неделю сдавать тест на COVID-19. В то же время, жители заведений также могут дважды в неделю провериться на коронавирус.

Напомним: