Зеленський: Якщо РФ нападе з Криму, будуть мобілізовані чоловіки й жінки

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в разі нападу РФ на Україну з боку окупованого нею Криму "буде велика війна" і будуть мобілізовані і чоловіки, й жінки.

Джерело: інтерв'ю Зеленського "Фокусу"

Пряма мова президента на питання, чи можливий напад РФ з боку Криму: "Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо.

Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє".

Деталі: Зеленський зазначив, що особисто він вийшов би з мінських домовленостей, але Україна не може цього зробити, бо в такому випадку європейці можуть зняти санкції з Росії і представників ОРДЛО.

За його словами, зустріч радників у нормандському форматі, яка мала відбутися у грудні, найближчим часом не відбудеться: "По-перше, вони сперечаються. По-друге, коронавірус, тому зараз вона теж не відбудеться. Після того, як зустріч пройде, ми будемо готувати план з усіма датами. Складно, але рухаємося вперед. Це все план А".

А про план Б, за його словами, "зарано говорити, оскільки це болюча і тонка дипломатія".

На питання, чи хотів би він поспілкуватися з президентом РФ Володимиром Путіним, Зеленський відповів, що може йому зателефонувати, однак не робить цього, оскільки немає предмета для розмови.

Пряма мова: "Я можу йому зателефонувати, він точно зі мною поспілкується".

"Якщо продовжиться затримка із зустріччю радників, то я буду з ним спілкуватися обов'язково. Як президент України я повинен вирішувати з ним усі складні питання. І якщо це допоможе швидше зупинити війну, я повинен з ним спілкуватися.

До того ж, я вважаю, що повинен бути як діалог на кшталт у нормандському форматі, так і прямий діалог. Тому що є питання, які ми не порушуємо в нормандському форматі – ні питання заручників у Росії або Криму, ні питання Криму. Цей формат суто про Донбас. Тому ми повинні говорити з ним глобально тет-а-тет".