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Зеленский: Если РФ нападет с Крыма, будут мобилизованы мужчины и женщины

Пятница, 25 декабря 2020, 08:52
фото Павла Гриценко. Фокус

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма "будет большая война" и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.

Источник: интервью Зеленского "Фокусу"

Прямая речь президента на вопрос, возможно ли нападение РФ со стороны Крыма: "Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно.

Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает".

Детали: Зеленский отметил, что лично он вышел бы из минских договоренностей, но Украина не может этого сделать, потому что в таком случае европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО.

По его словам, встреча советников в нормандском формате, которая должна была состояться в декабре, в ближайшее время не состоится: "Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас ее тоже не будет. После того, как встреча пройдет, мы будем готовить план со всеми датами. Сложно, но движемся вперед. Это все план А".

А о плане Б, по его словам, "рано говорить, поскольку это болезненная и тонкая дипломатия".

На вопрос, хотел ли бы он пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным, Зеленский ответил, что может ему позвонить, но не делает этого, поскольку нет предмета для разговора.

Прямая речь: "Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается".

"Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться.

К тому же, я считаю, что должен быть как диалог вроде в нормандском формате, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не поднимаем в нормандском формате – ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийРосcияКрымПутинДонбасс


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