У Києві більше тисячі нових хворих на COVID-19 і ще більше одужань
П'ятниця, 25 грудня 2020, 10:45
За минулу добу, 24 грудня, у Києві виявили 1038 хворих на COVID-19, померло 14 людей, одужало – 1208.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Деталі: Серед нових хворих – 568 жінок віком від 18 до 89 років, 413 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв, 31 дівчинка від 3 місяців до 17 років та 26 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, 24 медики.
До лікарень столиці госпіталізували 91 пацієнта.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 293, у Дніпровському – 175 та 115 випадків у Деснянському районі.
Загалом з початку пандемії у Києві підтвердили 106 078 випадків коронавірусу, 1816 хворих померли і 36 969 одужали.
Українська правда