В Киеве более тысячи новых больных COVID-19 и еще больше выздоровлений

За прошедшие сутки, 24 декабря, в Киеве обнаружили 1038 больных COVID-19, умерло 14 человек, выписаны – 1208.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых больных – 568 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 413 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет, 31 девочка от 3 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 24 медика.

В больницы столицы госпитализировали 91 пациента.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 293, в Днепровском – 175 и 115 случаев в Деснянском районе.

Всего с начала пандемии в Киеве подтвердили 106 078 случаев коронавируса, 1816 больных умерли и 36 969 выздоровели.