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На Оболоні у Києві чоловік підклав вибухівку під ресторан

П'ятниця, 25 грудня 2020, 14:18

У Києві на Оболоні стався вибух біля ресторану, перед цим до ресторану підійшов невідомий чоловік, поставив біля східців пакет із невідомим вмістом та пішов.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Близько 4-ї години ранку до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Автозаводській біля одного з ресторанів стався вибух.

Правоохоронці переглянули камери відеоспостереження та встановили, що за кілька хвилин до вибуху до ресторану підійшов невідомий чоловік, поставив біля східців пакет із невідомим вмістом та пішов, а згодом стався вибух.

Постраждалих внаслідок події немає, однак пошкоджено вікна та фасад ресторану. Наразі спеціалісти профільних служб встановлюють походження предмету, що вибухнув.

Слідчим відділом Оболонського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років.

У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясовують усі обставини і причини скоєного та проводять розшукові заходи з метою встановлення та затримання особи, що причетна до цього правопорушення.

Українська правда
Теми: Київвибухполіція


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