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На Оболони в Киеве мужчина подложил взрывчатку под ресторан

Пятница, 25 декабря 2020, 13:18
На Оболони в Киеве мужчина подложил взрывчатку под ресторан

В Киеве на Оболони произошел взрыв у ресторана, перед этим к ресторану подошел неизвестный мужчина, поставил возле ступенек пакет с неизвестным содержимым и ушел.

Источник: полиция Киева

Детали: Около 4 часов утра в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Автозаводской возле одного из ресторанов произошел взрыв.

Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что за несколько минут до взрыва к ресторану подошел неизвестный мужчина, поставил возле ступенек пакет с неизвестным содержимым и ушел, а потом произошел взрыв.

Пострадавших в результате происшествия нет, однако повреждены окна и фасад ресторана. Сейчас специалисты профильных служб устанавливают происхождение взорвавшегося предмета.

Следственным отделом Оболонского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет.

В рамках досудебного расследования правоохранители выясняют все обстоятельства и причины совершенного и проводят розыскные мероприятия с целью установления и задержания лица, причастного к этому преступлению.

Украинская правда
Темы: Киеввзрывполиция
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