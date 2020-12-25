На автошляху Київ-Харків перекинулася вантажівка, рух заблоковано

На 55 км автодороги М-03 Київ-Харків у напрямку Харкова перекинулася вантажівка, рух тимчасово заблоковано.

Джерело: Патрульна поліція Київської області

Дослівно: "Поліцейські займаються регулюванням руху, оскільки на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано.

На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Об’їзд здійснюється по зустрічний смузі".

Деталі: У поліції просять водіїв за можливості утриматися від поїздки за вказаним маршрутом.