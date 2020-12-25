Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На автошляху Київ-Харків перекинулася вантажівка, рух заблоковано

П'ятниця, 25 грудня 2020, 15:02
Патрульна поліція Київської області

На 55 км автодороги М-03 Київ-Харків у напрямку Харкова перекинулася вантажівка, рух тимчасово заблоковано.

Джерело: Патрульна поліція Київської області

 

Дослівно: "Поліцейські займаються регулюванням руху, оскільки на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано.

На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Об’їзд здійснюється по зустрічний смузі".

Деталі: У поліції просять водіїв за можливості утриматися від поїздки за вказаним маршрутом.

 

Українська правда
Теми: дорогиДТП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна хоче отримати вакцину від COVID-19 поза чергою – Радуцький

фотоНа автошляху Київ-Харків перекинулася вантажівка, рух заблоковано

Зеленський про КС: діти Януковича, племінники Порошенка, родичі Тимошенко

Зеленський: Якщо РФ нападе з Криму, будуть мобілізовані чоловіки й жінки

Коронавірус в Україні: 11 тисяч нових випадків, 15 тисяч одужань

Україна блокуватиме будівництво установки для опріснення води в Криму – МЗС

Усі новини...
дороги
Зеленський пообіцяв, що у 2021 році відкриють найдовшу трасу в країні
Зеленський прилетів до Запоріжжя відкрити шматочок сумнозвісного мосту
Киян попереджають про туман та ожеледицю 
Останні новини
16:21
Погода: на Україну суне "теплий" антициклон
15:54
У Молдові вакцину Pfizer назвали "недосяжною мрією" через складність зберігання
15:49
Київрада подовжила пільги для столичного бізнесу: що саме передбачено
15:30
Україна хоче отримати вакцину від COVID-19 поза чергою – Радуцький
15:19
Папа Римський у різдвяному посланні побажав Україні миру і згадав про вакцини
15:15
Разумков: Підстав для дострокових виборів немає, але треба бути готовими
15:09
Цього тижня НБУ продав на міжбанку 43 мільйони доларів
15:02
фотоНа автошляху Київ-Харків перекинулася вантажівка, рух заблоковано
14:38
ДБР викрило контрабанду брендових товарів під виглядом штучних ялинок на 40 млн
14:28
Туреччина заявила про ефективність китайської вакцини Sinovac на 91%
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!