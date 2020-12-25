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На автошляху Київ-Харків перекинулася вантажівка, рух заблоковано

П'ятниця, 25 грудня 2020, 14:02
На автошляху Київ-Харків перекинулася вантажівка, рух заблоковано
Патрульна поліція Київської області

На 55 км автодороги М-03 Київ-Харків у напрямку Харкова перекинулася вантажівка, рух тимчасово заблоковано.

Джерело: Патрульна поліція Київської області

 

Дослівно: "Поліцейські займаються регулюванням руху, оскільки на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано.

На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Об’їзд здійснюється по зустрічний смузі".

Деталі: У поліції просять водіїв за можливості утриматися від поїздки за вказаним маршрутом.

 

Українська правда

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Теми: дорогиДТП
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