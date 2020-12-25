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На автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик, движение заблокировано

Пятница, 25 декабря 2020, 15:02
Патрульная полиция Киевской области

На 55 км автодороги М-03 Киев-Харьков в направлении Харькова перевернулся грузовик, движение временно заблокировано.

Источник: Патрульная полиция Киевской области

 

Дословно: "Полицейские занимаются регулированием движения, поскольку на данном участке движение временно заблокировано.

На месте работают спасатели, медики и полицейские. Объезд осуществляется по встречной полосе".

Детали: В полиции просят водителей по возможности воздержаться от поездки по указанному маршруту.

 

Украинская правда
Темы: дорогиДТП


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