Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик, движение заблокировано

Пятница, 25 декабря 2020, 14:02
На автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик, движение заблокировано
Патрульная полиция Киевской области

На 55 км автодороги М-03 Киев-Харьков в направлении Харькова перевернулся грузовик, движение временно заблокировано.

Источник: Патрульная полиция Киевской области

 

Дословно: "Полицейские занимаются регулированием движения, поскольку на данном участке движение временно заблокировано.

На месте работают спасатели, медики и полицейские. Объезд осуществляется по встречной полосе".

Детали: В полиции просят водителей по возможности воздержаться от поездки по указанному маршруту.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: дорогиДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
дороги
Пентагон об ударах по Чонгарскому мосту: Это битва Украины, они ее планируют
На Прикарпатье из-за непогоды размыло дороги
В центре Киева перекроют улицы
Последние новости
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
Все новости...
Реклама: