На автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик, движение заблокировано
Пятница, 25 декабря 2020, 15:02
На 55 км автодороги М-03 Киев-Харьков в направлении Харькова перевернулся грузовик, движение временно заблокировано.
Источник: Патрульная полиция Киевской области
Дословно: "Полицейские занимаются регулированием движения, поскольку на данном участке движение временно заблокировано.
На месте работают спасатели, медики и полицейские. Объезд осуществляется по встречной полосе".
Детали: В полиции просят водителей по возможности воздержаться от поездки по указанному маршруту.
Украинская правда