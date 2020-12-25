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Україна хоче отримати вакцину від COVID-19 поза чергою – Радуцький

П'ятниця, 25 грудня 2020, 15:30
Facebook Радуцького

Україна запропонує виробникам вакцини проти COVID-19 свої послуги з транспортування препарату в різні країни літаком "Мрія", і за це розраховує пришвидшити отримання вакцини.

Джерело: нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький в ефірі телеканалу "Україна 24"

Деталі: Нардеп нагадав, що згідно з угодою, яку уряд підписав у рамках міжнародної ініціативи COVAX, Україна має отримати вакцину наприкінці лютого – на початку березня.

Пряма мова: "Але на сьогодні зусиллями Міністерства закордонних справ, президента України ведуться перемовини з виробниками, з президентами країн, де знаходяться виробники, щоб отримати цю вакцину якомога раніше".

Деталі: Радуцький розповів, що уряд готує пропозицію для таких виробників, як Pfizer, BioNTech та AstraZeneca, щоб використовувати для транспортування вакцини по світу українську "Мрію".

Пряма мова: "Найпотужніший літак у світі можна обладнати спеціальним обладнанням для підтримання температури мінус 70, і за це прискорити отримання вакцини, якщо ми будемо доставляти цю вакцину на інші замовлення, які надходять до компаній-виробників. Ми будемо просити, щоб отримати поза чергою, поза квотою вакцини".

Теми: вакцинаціякоронавірусСлуга народуВерховна Рада


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