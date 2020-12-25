Украина хочет получить вакцину от COVID-19 вне очереди – Радуцкий

Украина предложит производителям вакцины против COVID-19 свои услуги по транспортировке препарата в разные страны самолетом "Мрия", и за это рассчитывает ускорить получение вакцины.

Источник: нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Украина 24"

Детали: Нардеп напомнил, что согласно договору, который правительство подписало в рамках международной инициативы COVAX, Украина должна получить вакцину в конце февраля – начале марта.

Прямая речь: "Но на сегодня усилиями Министерства иностранных дел, президента Украины ведутся переговоры с производителями, с президентами стран, где находятся производители, чтобы получить эту вакцину как можно раньше".

Детали: Радуцкий рассказал, что правительство готовит предложение для таких производителей, как Pfizer, BioNTech и AstraZeneca, чтобы использовать для транспортировки вакцины по миру украинскую "Мрию".

Прямая речь: "Самый мощный самолет в мире можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры минус 70, и за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди, вне квоты вакцины".