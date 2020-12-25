Погода: на Україну насувається "теплий" антициклон
П'ятниця, 25 грудня 2020, 15:21
У суботу та неділю, 26-27 грудня, погоду на території України зумовить антициклон, що насувається. Буде сонячно та без морозів.
Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook
У суботу на півдні, південному сході та сході країни через атмосферний фронт ще можливі дощі, при цьому на заході місцями випаде невеликий мокрий сніг.
У решті регіонів - без опадів.
Температура протягом наступних двох днів – близько нуля, у південній частині країни вдень від +5 до +8 градусів.
Пряма мова: "У неділю, 27 грудня, до нас прийде антициклон. Розжене всі хмари і всі фронти. У неділю в багатьох областях України можна буде милуватися сонцем.
У Києві субота буде хмарною, без опадів. А в неділю, дуже сподіваюся, буде сонячно".
Українська правда