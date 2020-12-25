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Погода: на Україну насувається "теплий" антициклон

П'ятниця, 25 грудня 2020, 15:21
Погода: на Україну насувається теплий антициклон
Фото Ельдара Сарахмана, УП

У суботу та неділю, 26-27 грудня, погоду на території України зумовить антициклон, що насувається. Буде сонячно та без морозів.   

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

У суботу на півдні, південному сході та сході країни через атмосферний фронт ще можливі дощі, при цьому на заході місцями випаде невеликий мокрий сніг.

У решті регіонів - без опадів.

Температура протягом наступних двох днів – близько нуля, у південній частині країни вдень від +5 до +8 градусів.

Пряма мова: "У неділю, 27 грудня, до нас прийде антициклон. Розжене всі хмари і всі фронти. У неділю в багатьох областях України можна буде милуватися сонцем.

У Києві субота буде хмарною, без опадів. А в неділю, дуже сподіваюся, буде сонячно".

Українська правда
Теми: погодаКиїв
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