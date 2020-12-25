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Погода: на Украину надвигается "теплый" антициклон

Пятница, 25 декабря 2020, 16:21
Фото Эльдара Сарахмана, УП

В субботу и воскресенье, 26-27 декабря, погоду на территории Украины обусловит надвигающийся антициклон. Будет солнечно и без морозов.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: В субботу на юге, юго-востоке и востоке страны из-за атмосферного фронта еще возможны дожди, при этом на западе местами выпадет небольшой мокрый снег.

В остальных регионах - без осадков.

Температура в течение следующих двух дней - около нуля, в южной части страны днем ​​от +5 до +8 градусов.

Прямая речь: "В воскресенье, 27 декабря, к нам придет антициклон. Разгонит все облака и все фронты. В воскресенье во многих областях Украины можно будет любоваться солнцем.

В Киеве суббота будет облачной, без осадков. А в воскресенье, очень надеюсь, будет солнечно".

Украинская правда
Темы: погодаКиев


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