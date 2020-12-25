У Миколаєві невідомі захопили підприємство на території нафтобази – поліція

Правоохоронці повідомляють, що в Інгульському районі Миколаєва у п'ятницю, 25 грудня, група невідомих чоловіків захопила приватне підприємство на території нафтобази.

Джерело: поліція Миколаївської області у Facebook

Деталі: Зазначається, що інцидент стався близько 9 години ранку у п'ятницю, а про захоплення повідомив представник фірми.

Правоохоронці попередньо встановили, що вимоги сторін мають "цивільно-правовий характер". Проте поліція наразі ще з'ясовує всі обставини.

Дослівно: "На місці події працюють слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції, співробітники роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції, Управління поліції охорони, які тримають ситуацію під контролем".

Додатково: У поліції наголосили, що проводять необхідні слідчі дії та перевіряють законність наданих сторонами документів. При цьому інформація за фактом внесена до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень.

При цьому видання Преступности.НЕТ пише, що на одне з підприємств, що знаходяться на території вказаної нафтобази, приїхав новий керівник з рішенням суду і так званою "групою підтримки". Колишній директор через це викликав поліцію.