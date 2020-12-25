В Николаеве неизвестные захватили предприятие на территории нефтебазы – полиция

Правоохранители сообщают, что в Ингульском районе Николаева в пятницу, 25 декабря, группа неизвестных мужчин захватила частное предприятие на территории нефтебазы.

Источник: полиция Николаевской области в Facebook

Детали: Отмечается, что инцидент произошел около 9 утра в пятницу, а о захвате сообщил представитель компании.

Правоохранители предварительно установили, что требования сторон имеют "гражданско-правовой характер". Однако полиция еще выясняет все обстоятельства.

Дословно: "На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции, сотрудники роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции, Управление полиции охраны, которые держат ситуацию под контролем".

Дополнительно: В полиции отметили, что проводят необходимые следственные действия и проверяют законность предоставленных сторонами документов. При этом информация по факту внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений.

При этом издание Преступности.НЕТ пишет, что на одно из предприятий, находящихся на территории указанной нефтебазы, приехал новый руководитель с решением суда и так называемой "группой поддержки". Бывший директор из-за этого вызвал полицию.