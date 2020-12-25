Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українська ікона, подарована Лаврову, повернулась до Боснії

П'ятниця, 25 грудня 2020, 16:54
Українська ікона, подарована Лаврову, повернулась до Боснії
Фото: РИА Новости

Українська ікона, яку проросійський член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ РФ Сергєю Лаврову, повернулась до Боснії.

Про це Radio Slobodna Evropa розповів посол Боснії в Росії Желько Самарджія, повідомляє "Європейська правда".

"Я особисто привіз ікону з Москви і передав її в офіс голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка", - сказав Самарджія. Раніше МЗС Росії заявляло, що повернуло посольству Боснії подаровану Лаврову українську ікону.

Самарджія розповів, що він проінформував російську сторону про те, що повернув ікону в офіс Додіка, який зараз госпіталізований з коронавірусною інфекцією.

Самарджія також зазначив, що отримав ноту від РФ, у якій Додіка просять перевірити походження ікони через офіційні відомства, в першу чергу через Інтерпол.

Як відомо, 18 грудня прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу у зв’язку з старовинною українською іконою, яку Додік подарував Лаврову.

Лавров відвідав Сараєво 14 грудня. Тоді ж Додік подарував Лаврову старовинну ікону.

Із ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-річна українська ікона з Луганська. 

Посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до Боснії та Герцеговини. 

 

Читайте детальніше: Крадіжка для Лаврова: як ікона з окупованого Луганська підриває вплив Росії на Балканах

Теми: скандалЛавровБоснія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Усі новини...
скандал
Після скандалу з Харлан Україна вимагає позбавити росіянку Смірнову нейтрального статусу
Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду
Світоліна підтримала Харлан: Ми не тиснемо руки росіянам і білорусам
Останні новини
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
Усі новини...
Реклама: