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Украинская икона, подаренная Лаврову, вернулась в Боснию

Пятница, 25 декабря 2020, 16:54
Украинская икона, подаренная Лаврову, вернулась в Боснию
Фото: РИА Новости

Украинская икона, которую пророссийский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, вернулась в Боснию.

Об этом Radio Slobodna Evropa рассказал посол Боснии в России Желько Самарджия, сообщает "Европейская правда".

"Я лично привез икону из Москвы и передал ее в офис председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика", - сказал Самарджия. Ранее МИД России заявлял, что вернул посольству Боснии подаренную Лаврову украинскую икону.

Самарджия рассказал, что он проинформировал российскую сторону о том, что вернул икону в офис Додика, который сейчас госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Самарджия также отметил, что получил ноту от РФ, в которой Додика просят проверить происхождение иконы через официальные ведомства, в первую очередь через Интерпол.

Как известно, 18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело в связи со старинной украинской иконой, которую Додик подарил Лаврову.

Лавров посетил Сараево 14 декабря. Тогда же Додик подарил ему старинную икону.

С ноты посольства Украины в Министерство иностранных дел Боснии стало известно, что это 300-летняя украинская икона из оккупированного Луганска.

 

Посольство Украины запросило информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

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Темы: скандалЛавровБосния
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