У мережі набуває популярності флешмоб, покликаний популяризувати відому українську різдвяну композицію "Щедрик".

Джерело: Посольство Німеччини в Україні, посольство США в Україні, очільник МВС Арсен Аваков у Twitter, CBC TV Azerbaijan

Деталі: Американське посольство в Україні опублікувало відео з привітаннями з Різдвом й Новим Роком та пісню Carol of the Bells у виконанні оркестрів і хору військових США.

Оркестр поліції Києва також привітав українців із різдвяними та новорічними святами виконанням відомої української пісні "Щедрик".

Поліцейський щедрик

👮🎅❄🌟❄

Зі святом! pic.twitter.com/87BJklWrvt — Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 25, 2020

У посольстві Німеччини зазначили: "Усім тим, хто святкує вже сьогодні – ми бажаємо вам веселих Різдвяних свят!"

Хоча відео, на якому хор нашого Посольства виконав композицію #Щедрик, виповнилося вже 3 роки, воно полюбилося нам настільки, що ми захотіли ще раз поділитися ним з вами!🎼

А усім тим, хто святкує вже сьогодні – ми бажаємо вам веселих Різдвяних свят! 🎄#FroheWeihnachten #Різдво pic.twitter.com/AVNCGUYeyH — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) December 24, 2020

Крім того, "Щедрик" був виконаний на азербайджанських національних музичних інструментах. Відповідним записом виконання на своїй сторінці у Facebook поділилася Поліна Десятниченко, яка кілька років тому приїжджала до Азербайджану з Канади в якості дослідника етномузики. Відео виконання зняте на вершині величних Кавказьких гір, а проєкт реалізований за сприяння посольства України в Азербайджані.

Нагадаємо: У 2018 році у Києві запустили міжнародний проєкт, щоб повернути "Щедрику" українське громадянство. Автором проєкту став артист ЮНЕСКО, народний артист України Герман Макаренко.

5 січня 2016 року Нацбанк України ввів в обіг монету номіналом 20 гривень зі срібла.

Монета "Щедрик" присвячена 100-річчю першого виконання твору Леонтовича Carol of the Bells.

Довідка: "Щедрик" — всесвітньо відомий твір для хору авторства українського композитора Миколи Леонтовича, який був створений на початку ХХ століття.

Після того, як у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції "Щедрик", його англомовна версія Carol of the Bells стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у Сполучених Штатах, а пізніше й в усьому світі.

Зараз композиція має понад 100 варіантів виконання.