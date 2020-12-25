Дипломати, військові США та столичні поліцейські співають "Щедрик" на честь свят
У мережі набуває популярності флешмоб, покликаний популяризувати відому українську різдвяну композицію "Щедрик".
Джерело: Посольство Німеччини в Україні, посольство США в Україні, очільник МВС Арсен Аваков у Twitter, CBC TV Azerbaijan
Деталі: Американське посольство в Україні опублікувало відео з привітаннями з Різдвом й Новим Роком та пісню Carol of the Bells у виконанні оркестрів і хору військових США.
Оркестр поліції Києва також привітав українців із різдвяними та новорічними святами виконанням відомої української пісні "Щедрик".
Поліцейський щедрик— Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 25, 2020
👮🎅❄🌟❄
Зі святом! pic.twitter.com/87BJklWrvt
У посольстві Німеччини зазначили: "Усім тим, хто святкує вже сьогодні – ми бажаємо вам веселих Різдвяних свят!"
Хоча відео, на якому хор нашого Посольства виконав композицію #Щедрик, виповнилося вже 3 роки, воно полюбилося нам настільки, що ми захотіли ще раз поділитися ним з вами!🎼— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) December 24, 2020
А усім тим, хто святкує вже сьогодні – ми бажаємо вам веселих Різдвяних свят! 🎄#FroheWeihnachten #Різдво pic.twitter.com/AVNCGUYeyH
Крім того, "Щедрик" був виконаний на азербайджанських національних музичних інструментах. Відповідним записом виконання на своїй сторінці у Facebook поділилася Поліна Десятниченко, яка кілька років тому приїжджала до Азербайджану з Канади в якості дослідника етномузики. Відео виконання зняте на вершині величних Кавказьких гір, а проєкт реалізований за сприяння посольства України в Азербайджані.
Нагадаємо: У 2018 році у Києві запустили міжнародний проєкт, щоб повернути "Щедрику" українське громадянство. Автором проєкту став артист ЮНЕСКО, народний артист України Герман Макаренко.
5 січня 2016 року Нацбанк України ввів в обіг монету номіналом 20 гривень зі срібла.
5 января 2016 г.Нац. банк Украины ввел в обращение монету номиналом 20 гривен из серебра–монета "Щедрик",посвященна 100-летию первого исполнения произведения Леонтовича. (Carol of the Bells). #Carolofthebells #Shchedryk #Leontovych #рождество #різдво #коляда #новийрік #щедрик pic.twitter.com/SNjEfgVf4a— Svitlana Borysenko. Perfect Easter Home Education! (@MsPysanka) December 23, 2020
Монета "Щедрик" присвячена 100-річчю першого виконання твору Леонтовича Carol of the Bells.
Довідка: "Щедрик" — всесвітньо відомий твір для хору авторства українського композитора Миколи Леонтовича, який був створений на початку ХХ століття.
Після того, як у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції "Щедрик", його англомовна версія Carol of the Bells стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у Сполучених Штатах, а пізніше й в усьому світі.
Зараз композиція має понад 100 варіантів виконання.