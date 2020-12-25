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Дипломати та поліцейські співають "Щердик" на честь свят

П'ятниця, 25 грудня 2020, 19:03

Оркестр поліції Києва привітав українців із різдвяними та новорічними святами виконанням відомої української пісні "Щедрик". Цю ж щедрівку заспівали німецькі дипломати, а також зіграв музикальний колектив у Кавказьких горах.

Джерело: Посольство Німеччини в Україні, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter, CBC TV Azerbaijan

Деталі: Аваков підписав відео словами "поліцейський щедрик" та привітав усіх зі святом.

У посольстві Німеччини зазначили: "Усім тим, хто святкує вже сьогодні – ми бажаємо вам веселих Різдвяних свят!"

Крім того, "Щедрик" був виконаний на азербайджанських національних музичних інструментах. Відповідним записом виконання на своїй сторінці у Facebook поділилася Поліна Десятниченко, яка кілька років тому приїжджала до Азербайджану з Канади в якості дослідника етномузики. Відео виконання зняте на вершині величних Кавказьких гір, а проєкт реалізований за сприяння посольства України в Азербайджані.

Нагадаємо: 5 січня 2016 року Нацбанк України ввів в обіг монету номіналом 20 гривень зі срібла.

Монета "Щедрик" присвячена 100-річчю першого виконання твору Леонтовича Carol of the Bells.

Довідка: "Щедрик" — всесвітньо відомий твір для хору авторства українського композитора Миколи Леонтовича, який був створений на початку ХХ століття.

Після того як у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції "Щедрик", його англомовна версія Carol of the Bells стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у Сполучених Штатах, а пізніше й в усьому світі.

Українська правда
Теми: святкуванняполіція


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