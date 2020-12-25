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Дипломаты, военные США и столичные полицейские поют "Щедрик" в честь праздников

Пятница, 25 декабря 2020, 19:03

В сети набирает популярность флешмоб, призванный популяризировать известную украинскую рождественскую композицию "Щедрик".

Источник: Посольство Германии в Украине, посольство США в Украине, министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter, CBC TV Azerbaijan

Детали: Американское посольство в Украине опубликовало поздравления с Рождеством и Новым Годом и песню Carol of the Bells в исполнении оркестров и хора военных США.

Оркестр полиции Киева также поздравил украинцев с рождественскими и новогодними праздниками выполнением известной украинской песни "Щедрик".

В посольстве Германии отметили: "Всем тем, кто празднует уже сегодня - мы желаем вам веселых Рождественских праздников!"

Также "Щедрик" был исполнен на азербайджанских национальных музыкальных инструментах. Записью исполнения на своей странице в Facebook поделилась Полина Десятниченко, которая несколько лет назад приезжала в Азербайджан из Канады в качестве исследователя этномузыки. Видео исполнения снято на вершине Кавказских гор, а проект реализован при содействии посольства Украины в Азербайджане.

Справка: "Щедрик" - всемирно известное произведение для хора авторства украинского композитора Николая Леонтовича, которое было создано в начале ХХ века.

После того, как в 1936 году популярный американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский написал ряд английских текстов к композиции "Щедрик", его англоязычная версия Carol of the Bells стала одной из самых популярных рождественских песен в Соединенных Штатах, а позже и во всем мире.

Сейчас композиция имеет более 100 вариантов исполнения.

Напомним: В 2018 году в Киеве запустили международный проект, чтобы вернуть "Щедрику" украинское гражданство. Автором проекта стал артист ЮНЕСКО, народный артист Украины Герман Макаренко.

5 января 2016 года Нацбанк Украины ввел в обращение монету номиналом 20 гривен из серебра.

Монета "Щедрик" посвящена 100-летию первого исполнения произведения Леонтовича Carol of the Bells

Украинская правда
Темы: празднованияполиция


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