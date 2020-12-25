"Цього Різдва багатьом потрібні просто обійми": Єлизавета ІІ звернулась до нації

Королева Єлизавета ІІ у своєму традиційному різдвяному посланні сказала, що цьогоріч через епідемію коронавірусу все, чого багато людей хочуть на Різдво, це просто обійми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Звертаючись до нації, 94-річна королева неодноразово говорила про надію на майбутнє. При цьому вона визнала, що мільйони британців не зможуть провести свої звичайні сімейні торжества в цьому році.

"Звичайно, для багатьох цей час року буде сумним; деякі оплакують втрату близьких їм людей, а інші сумують за друзям і членам сім'ї, ізольованими з метою безпеки, коли все, що вони дійсно хочуть на Різдво, - це прості обійми або потиск руки", - сказала Єлизавета ІІ.

"Якщо ви серед них, ви не самотні", - додала британська королева.

"У Сполученому Королівстві і в усьому світі люди чудово впоралися з викликами року, і я так пишаюся і зворушена цим тихим незламним духом", - додала вонаю

Сама королева була змушена відмовитися від традиційних різдвяних свят з родиною і проводить святковий сезон в Віндзорському замку зі своїм 99-річним чоловіком, принцом Філіпом.

"Примітно, що рік, який неминуче розділяв людей, багато в чому зблизив нас", - сказала королева, додавши, що монарша родина була натхненна історіями тих, хто зголосився допомогти іншим нужденним.