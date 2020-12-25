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"В это Рождество многим нужны просто объятия": Елизавета ІІ обратилась к нации

Пятница, 25 декабря 2020, 20:38

Королева Елизавета II в своем традиционном рождественском послании сказала, что в этом году из-за эпидемии коронавируса все, чего многие хотят на Рождество, это просто объятия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Обращаясь к нации, 94-летняя королева неоднократно говорила о надежде на будущее. При этом она признала, что миллионы британцев не смогут провести свои обычные семейные торжества в этом году.

"Конечно, для многих это время года будет печальным, некоторые оплакивают потерю близких им людей, а другие скучают по друзьям и членам семьи, изолированным в целях безопасности, когда все, что они действительно хотят на Рождество, - это простые объятия или пожатие руки ", - сказала Елизавета II.

"Если вы среди них, вы не одиноки", - добавила британская королева.

"Примечательно, что год, который неизбежно разделял людей, во многом сблизил нас", - сказала королева, добавив, что монаршая семья была вдохновлена ​​историями тех, кто вызвался помочь другим нуждающимся.

"В Соединенном Королевстве и во всем мире люди прекрасно справились с вызовами года, и я так горжусь и тронута этим тихим несокрушимым духом", - добавила она

Сама королева была вынуждена отказаться от традиционных рождественских праздников с семьей и проводит праздничный сезон в Виндзорском замке со своим 99-летним мужем, принцем Филиппом.

Темы: Великобритания


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