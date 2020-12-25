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Російських військових, які служать у Криму, залякують – РосЗМІ

П'ятниця, 25 грудня 2020, 21:14

Начальник зв'язку 2-го мотострілецького батальйону армії РФ в окупованому Сімферополі Андрій Козлов розповів, як на військовослужбовців чинять тиск та погрожують їм.

Джерело: коментар Козлова російському виданню "Дождь"

Деталі: 23-річний Козлов розповів, що після того, як він вирішив піти зі служби у своєму кримському батальйоні, військове керівництво стало чинити на нього психологічний тиск, дзвонити його батькам, також посипалися погрози.

Крім того, на нього хотіли завести кримінальну справу і натякали на перспективу опинитися за ґратами.

Про затягування процесу звільнення офіцерів, який міг займати більше року, розповіли й інші російські військовослужбовці.

Пряма мова: "На мене намагалися кримінальну справу завести, сказали, що я ухилявся, і що мене треба посадити у в'язницю. Я ходив до слідчого давати покази".

Додатково: Після висвітлення історії Козлова у ЗМІ в батальйон приїжджав заступник командувача Південного військового округу РФ по роботі з особовим складом генерал-майор Володимир Жаров для проведення "бесіди". За словами Козлова, Жаров назвав "зрадниками батьківщини" його та інших військових, які бажають піти зі служби.

Після такої "бесіди" Андрія Козлова все ж звільнили, 25 грудня йому видали припис на вибуття додому.

Теми: КримокупаціяРосія


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