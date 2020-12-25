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Российских военных, которые служат в Крыму, запугивают - росСМИ

Пятница, 25 декабря 2020, 20:14
Российских военных, которые служат в Крыму, запугивают - росСМИ

Начальник связи 2-го мотострелкового батальона армии РФ в оккупированном Симферополе Андрей Козлов рассказал, как на военнослужащих оказывают давление и угрожают им.

Источник: комментарий Козлова российскому изданию "Дождь"

Детали: 23-летний Козлов признался, что после того, как он решил уйти со службы в своем крымском батальоне, военное руководство стало оказывать на него психологическое давление, звонить его родителям, посыпались угрозы.

Также на него хотели завести уголовное дело и намекали на перспективу оказаться за решеткой.

О затягивании процесса увольнения офицеров, который мог занимать больше года, рассказали и другие российские военнослужащие.

Прямая речь: "На меня пытались уголовное дело завести, сказали, что я уклонист и что меня нужно посадить в тюрьму. Я ходил к следователю давать показания.

Дополнительно: После освещения истории Козлова в СМИ в батальон приезжал заместитель командующего Южного военного округа РФ по работе с личным составом генерал-майор Владимир Жаров для проведения "беседы". По словам Козлова, Жаров назвал "предатели родины" его и других военных, желающих уйти со службы.

После такой "беседы" Андрея Козлова все же уволили, 25 декабря ему выдали предписание на убытие домой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымоккупацияРосcия
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