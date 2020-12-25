Туреччина змінила правила для туристів

З 28 грудня при в'їзді у Туреччину кожна особа зобов'язана буде пред'явити довідку про негативний тест на коронавірус.

Джерело: міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, якого цитує Інтерфакс-Україна

Деталі: Таке рішення турецька влада прийняла у п'ятницю, 25 грудня. Нові правила стосуватимуться усіх подорожуючих, які прибувають до країни. У разі відсутності негативного тесту (який зроблений не раніше, ніж за 72 години до прибуття у Туреччину), особі відмовлятимуть у в'їзді в країну.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що такі правила в'їзду в країну діятимуть щонайменше до 1 березня 2021 року, і пов'язані вони з поширенням нового, більш заразного штаму коронавірусу.

Пряма мова: "Кожен прибулий з-за кордону з 28 грудня літаком і з 30 грудня наземним транспортом –повинен мати негативний тест на коронавірус".

Нагадаємо: На початку поточного тижня у Туреччині зафіксували рекордне число померлих від коронавірусу за добу.

Загалом у Туреччині від початку епідемії коронавірусом заразилися більше 2 мільйонів людей.

Як заявив раніше глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа, пандемія коронавірусу в ряді регіонів країни, в тому числі у Стамбулі, досягла третього піку. У першій половині грудня в країні неодноразово фіксувалися рекордні показники нових випадків Covid-19.