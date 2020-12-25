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Турция изменила правила для туристов

Пятница, 25 декабря 2020, 21:57
Турция изменила правила для туристов
Фото: Reuters

С 28 декабря при въезде в Турцию каждый человек обязан будет предъявить справку про отрицательный тест на коронавирус.

Источник: министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, которого цитирует Интерфакс-Украина

Детали: Такое решение турецкие власти приняли в пятницу, 25 декабря. Новые правила будут касаться всех путешественников, прибывающих в страну. В случае отсутствия негативного теста (который сделан не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Турцию), лицу будут отказывать во въезде в страну.

Турецкие СМИ сообщают, что такие правила въезда в страну будут действовать как минимум до 1 марта 2021 года и связаны они с распространением нового, более заразного штамма коронавируса.

Прямая речь министра: "Каждый прибывший из-за рубежа с 28 декабря самолетом и с 30 декабря наземным транспортом должен иметь отрицательный тест на коронавирус".

Напомним: В начале текущей недели в Турции зафиксировали рекордное число умерших от коронавируса в сутки.

Всего в Турции с начала эпидемии коронавируса заразились более 2 миллионов человек.

Как заявлял ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов страны, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В первой половине декабря в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев Covid-19.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Турциятуризмкоронавирусэпидемия
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