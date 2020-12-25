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Тисячі водіїв, які застрягли у Британії, проводять Різдво у вантажівках

П'ятниця, 25 грудня 2020, 20:31
Тисячі водіїв, які застрягли у Британії, проводять Різдво у вантажівках

Тисячі водіїв вантажівок, які застрягли в Британії через закриття кордону у зв’язку з мутованим коронавірусом і очікують переходу через Ла-Манш до Франції, проводять Різдво у своєму транспорті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Близько 5 тисяч вантажівок очікують неподалік від порту Дувра в аеропорту Менстон, який перетворили на величезну парковку для далекобійників.

Водіям дозволено в’їхати до Франції за умови, що у них негативний результат тесту на COVID-19.

Франція закрила кордон після того, як Велика Британія попередила про новий штам коронавірусу, який швидко поширюється. Франція зняла заборону в середу, але водії мають надати негативний результат тесту перед поїздкою.

З тих пір, як Франція знову відкрила кордон, понад 700 перевізників отримали дозвіл на виїзд. Але близько 5 тисяч осіб не можуть повернутися додому і чекають в аеропорту Менстон, на закритій ділянці автомагістралі M20 і в Дуврі.

Французькі пожежники допомагають проводити тестування, а Польща направила своїх медиків, щоб допомогти своїм водіям. 

Деякі водії вантажівок вже провели майже тиждень в скрутному становищі після закриття кордону в неділю.

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Теми: карантинВелика Британіясвяткування
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