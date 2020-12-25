Тысячи водителей, застрявших в Британии, проводят Рождество в грузовиках
Тысячи водителей грузовиков, которые застряли в Британии из-за закрытия границы в связи с мутированным коронавирусом и ожидают перехода через Ла-Манш во Францию, проводят Рождество в своем транспорте.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Около 5000 грузовиков ожидают неподалеку от порта Дувра в аэропорту Менстон, который превратили в огромную парковку для дальнобойщиков.
Водителям разрешено въехать во Францию при условии, что у них отрицательный результат теста на COVID-19.
Франция закрыла границу после того, как Великобритания предупредила о новом штамме коронавируса, который быстро распространяется. Франция сняла запрет в среду, но водители должны предоставить отрицательный результат теста перед поездкой.
С тех пор, как Франция снова открыла границу, более 700 перевозчиков получили разрешение на выезд. Но около 5000 человек не могут вернуться домой и ждут в аэропорту Менстон, на закрытом участке автомагистрали M20 и в Дувре.
Французские пожарные помогают проводить тестирование, а Польша направила своих медиков, чтобы помочь своим водителям.
Некоторые водители грузовиков уже провели почти неделю в затруднительном положении после закрытия границы в воскресенье.