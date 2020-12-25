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Тысячи водителей, застрявших в Британии, проводят Рождество в грузовиках

Пятница, 25 декабря 2020, 21:31

Тысячи водителей грузовиков, которые застряли в Британии из-за закрытия границы в связи с мутированным коронавирусом и ожидают перехода через Ла-Манш во Францию, проводят Рождество в своем транспорте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Около 5000 грузовиков ожидают неподалеку от порта Дувра в аэропорту Менстон, который превратили в огромную парковку для дальнобойщиков.

Водителям разрешено въехать во Францию ​​при условии, что у них отрицательный результат теста на COVID-19.

Франция закрыла границу после того, как Великобритания предупредила о новом штамме коронавируса, который быстро распространяется. Франция сняла запрет в среду, но водители должны предоставить отрицательный результат теста перед поездкой.

С тех пор, как Франция снова открыла границу, более 700 перевозчиков получили разрешение на выезд. Но около 5000 человек не могут вернуться домой и ждут в аэропорту Менстон, на закрытом участке автомагистрали M20 и в Дувре.

Французские пожарные помогают проводить тестирование, а Польша направила своих медиков, чтобы помочь своим водителям.

Некоторые водители грузовиков уже провели почти неделю в затруднительном положении после закрытия границы в воскресенье.

Темы: карантинВеликобританияпразднования


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