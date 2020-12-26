На вихідні в Україні прогнозують дощ, сніг та ожеледицю

Найближчі дні, 26-28 грудня, на території України очікують мокрий сніг та дощ.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Так, 26 грудня у східних областях прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, зокрема у Луганській та Харківській областях очікують значні опади та ожеледь. Оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

У Карпатському регіоні, південних, східних та у більшості центральних новостей вночі чекають на значні опади, ожеледь.

На всій іншій території день пройде без істотних опадів, але на дорогах місцями спостерігатиметься ожеледиця.

Окрім того, впродовж доби на півдні та у Донецькій області триматиметься 1-6 градусів тепла, а на решті територій від +2 тепла до -3 морозу. У Карпатах термометри будуть показувати від 3 до 7 градусів морозу.

Столиця та область 26 грудня можуть не чекати на істотні опади.

В неділю та понеділок очікується хмарна погода із проясненнями. Зокрема, 27 грудня у південних, східних та Дніпропетровській областях очікують невеликий дощ та мокрий сніг. Таку ж погоду прогнозують на Правобережжі 28 грудня. На решті території істотних опадів не очікують.

Місцями ожеледиця може покрити дороги східних, Полтавської, Сумської та Чернігівської областей.

Вночі 27 грудня температура коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, на крайньому півдні від 0 до 5 градусів тепла. Вдень же потеплішає від 2 до 3 градусів, а на крайньому півдні та Закарпатті пригріє до 3-8 градусів тепла. Найтепліше буде на Одещині та в Криму – місцями від 10 до 13 тепла.

У Києві 27-28 грудня не прогнозують істотних опадів, лише вдень 28 грудня прогнозують невеликий дощ і мокрий сніг.

Температура вночі 1 до 6 градусів морозу, вдень від -2 морозу до +3 тепла.