Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На вихідні в Україні прогнозують дощ, сніг та ожеледицю

Субота, 26 грудня 2020, 01:06
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Найближчі дні, 26-28 грудня, на території України очікують мокрий сніг та дощ. 

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Укргідрометцентр 

Деталі: Так, 26 грудня у східних областях прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, зокрема у Луганській та Харківській областях очікують значні опади та ожеледь. Оголошено І рівень небезпечності – жовтий. 

У Карпатському регіоні, південних, східних та у більшості центральних новостей вночі чекають на значні опади, ожеледь. 

На всій іншій території день пройде без істотних опадів, але на дорогах місцями спостерігатиметься ожеледиця. 

Окрім того, впродовж доби на півдні та у Донецькій області триматиметься 1-6 градусів тепла, а на решті територій від +2 тепла до -3 морозу. У Карпатах термометри будуть показувати від 3 до 7 градусів морозу. 

Столиця та область 26 грудня можуть не чекати на істотні опади.

В неділю та понеділок очікується хмарна погода із проясненнями. Зокрема, 27 грудня у південних, східних та Дніпропетровській областях очікують невеликий дощ та мокрий сніг. Таку ж погоду прогнозують на Правобережжі 28 грудня. На решті території істотних опадів не очікують.

Місцями ожеледиця може покрити дороги східних, Полтавської, Сумської та Чернігівської областей. 

Вночі 27 грудня температура коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, на крайньому півдні від 0 до 5 градусів тепла. Вдень же потеплішає від 2 до 3 градусів, а на крайньому півдні та Закарпатті пригріє до 3-8 градусів тепла. Найтепліше буде на Одещині та в Криму – місцями від 10 до 13 тепла. 

У Києві 27-28 грудня не прогнозують істотних опадів, лише вдень 28 грудня прогнозують невеликий дощ і мокрий сніг. 

Температура вночі 1 до 6 градусів морозу, вдень від -2 морозу до +3 тепла.

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Київ відреагував на заяви Лукашенка про "зброю з України"

Справа Татарова: НАБУ відкрило провадження через втручання Венедіктової

Російських військових, які служать у Криму, залякують – РосЗМІ

Справа Татарова: ВС вважає, що зміна підслідності не підлягає оскарженню

Лукашенко заявив про ввезення у Білорусь "тонн зброї" з України

Україна хоче отримати вакцину від COVID-19 поза чергою – Радуцький

Усі новини...
погода
Погода: на Україну насувається "теплий" антициклон
Синоптики обіцяють сніг та дощ в останні дні року
Різдво західного обряду буде з дощами, снігом, ожеледдю, сильним вітром
Останні новини
01:48
США запроваджують нові вимоги до пасажирів авіарейсів із Британії
01:06
На вихідні в Україні прогнозують дощ, сніг та ожеледицю
00:30
Політв’язень Шумков розповів про катування у російській в’язниці
23:58
Влучили у ТРЦ: у Росії військові випадково вистрілили з гармати
23:29
Київ відреагував на заяви Лукашенка про "зброю з України"
22:57
Туреччина змінила правила для туристів
22:12
фото, відеоЗбройні формування РФ обстріляли село на Донбасі
21:36
Справа Татарова: НАБУ відкрило провадження через втручання Венедіктової
21:31
Тисячі водіїв, які застрягли у Британії, проводять Різдво у вантажівках
21:14
Російських військових, які служать у Криму, залякують – РосЗМІ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!