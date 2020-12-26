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На выходные в Украине прогнозируют дождь, снег и гололед

Суббота, 26 декабря 2020, 00:06
На выходные в Украине прогнозируют дождь, снег и гололед
Фото: Эльдар Сарахман, Уп

В ближайшие дни, 26-28 декабря, на территории Украины ожидают мокрый снег и дождь.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Так, 26 декабря в восточных областях прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, в частности в Луганской и Харьковской областях ожидают значительные осадки и гололед. Объявлен І уровень опасности – желтый.

В Карпатском регионе, южных, восточных и в большинстве центральных новостей ночью ожидают значительные осадки и гололед.

На всей остальной территории день пройдет без осадков, но на дорогах местами будет наблюдаться гололедица.

Кроме того, в течение суток на юге и в Донецкой области будет держаться 1-6 градусов тепла, а на остальной территории от 2 тепла до 3 мороза. В Карпатах термометры будут показывать от 3 до 7 градусов мороза.

Столица и область 26 декабря могут не ждать существенных осадков.

В воскресенье и понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. В частности, 27 декабря в южных, восточных и Днепропетровской областях ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Такую же погоду прогнозируют на Правобережье 28 декабря. На остальной территории существенных осадков не ожидают.

Местами гололедица может покрыть дороги восточных, Полтавской, Сумской и Черниговской областей.

Ночью 27 декабря температура будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза, на крайнем юге от 0 до 5 градусов тепла. Днем же потеплеет от 2 до 3 градусов, а на крайнем юге и Закарпатье пригреет до 3-8 градусов тепла. Теплее всего будет в Одесской области и в Крыму – местами от 10 до 13 тепла.

В Киеве 27-28 декабря не прогнозируют существенных осадков, лишь днем 28 декабря прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег.

Температура ночью 1 до 6 градусов мороза, днем ​​от -2 мороза до +3 тепла.

Темы: погода
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