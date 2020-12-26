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У Бельгії порушників карантину шукатимуть за кількістю замовленої піци

Субота, 26 грудня 2020, 01:45
У Бельгії порушників карантину шукатимуть за кількістю замовленої піци

Бельгійські правоохоронці посилять патрулювання для контролю за дотриманням карантину на зимові свята. Зокрема, встановлювати, скільки саме людей присутні на святкуванні будуть за кількістю замовленої піци. 

Джерело: "The Brussels Times"

Деталі: Планується, що поліція зосередиться на перевірці домашніх святкувань, зокрема і під відкритим небом. 

Чинні обмеження у країні дають змогу приймати сім’ї лише одного гостя у новорічну ніч та не більше двох – на Різдво. 

На святкування на прибудинковій території можна запросити не більше чотирьох осіб. Але й у такому випадку потрібно зважати на епідеміологічні норми. Зазначається, що гості можуть заходити до будинку лише поодинці, зокрема і для відвідування туалету. 

На період свят влада прирівняла кожну дитину до 12 років до дорослого. 

"Зрозуміло, ми не будемо видаляти бабусю під час родинного застілля. Повага до приватності житла залишається для нас основною, водночас ми будемо втручатися у разі демонстративного порушення правил. Ми будемо діяти суворо, але завжди – пропорційно", – заявив речник мера Антверпена Йоган Вермант.

Серед нових "інструментів", за допомогою яких будуть виявляти порушників карантину, є кількість замовлень піци та припаркованих біля будинку автомобілів. 

Організаторам незаконних вечірок загрожуватиме штраф до 4000 євро, зокрема це стосується кафе та барів. Гості ж можуть "посвяткувати" на 750 євро. 

Порушення вдома каратимуться у суму в 250 євро з людини. 

Нагадаємо: 

  • За останніми даними, у Бельгії загалом зареєстрували 635 тисяч випадків захворювання на коронавірус. За останню добу там підтвердили близько 2,5 тисяч нових інфікувань.

Теми: Бельгіякарантин
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