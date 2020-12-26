Бельгийские правоохранители усилят патрулирование для контроля за соблюдением карантина на зимние праздники. В частности, устанавливать, сколько именно людей присутствовали на праздновании будут по количеству заказанной пиццы.

Источник: "The Brussels Times"

Детали: Планируется, что полиция сосредоточится на проверке домашних торжеств, в том числе и под открытым небом.

Действующие ограничения в стране позволяют принимать семье только одного гостя в новогоднюю ночь и не более двух – на Рождество.

На празднование на придомовой территории можно пригласить не более четырех человек. Но и в таком случае нужно учитывать эпидемиологические нормы. Отмечается, что гости могут заходить в дом только в одиночку, в том числе и для посещения туалета.

На период праздников власть приравняла каждого ребенка до 12 лет к взрослому.

"Разумеется, мы не будем удалять бабушку во время семейного застолья. Уважение к приватности жилья остается для нас основным, одновременно мы будем вмешиваться в случае демонстративного нарушения правил. Мы будем действовать строго, но всегда – пропорционально", – заявил пресс-секретарь мэра Антверпена Иоганн Вермант.

Среди новых "инструментов", с помощью которых будут выявлять нарушителей карантина, является количество заказов пиццы и припаркованных возле дома автомобилей.

Организаторам незаконных вечеринок грозить штраф до 4000 евро, в частности это касается кафе и баров. Гости же могут "отпраздновать" на 750 евро.

Нарушение карантинных норм дома наказываться в сумму в 250 евро с человека.

Напомним: